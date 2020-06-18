Лидер “Динамо” может стать игроком европейского топ-клуба

Итальянский “Наполи” всерьез рассматривает возможность приобретения лидера киевского “Динамо” и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как пишут итальянские СМИ, представители 22-летнего хавбека Томас Соломон и Марко Де Марчи уже ведут переговоры с неаполитанским клубом.

Ожидается, что уже на выходных в Лондоне стороны продолжат переговоры.

В “Наполи” Цыганкова рассматривают в качестве замены Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано. По данным СМИ, первый может покинуть клуб на правах свободного агента, а Лосано могут продать в ближайшее время.

В текущем сезоне Цыганков провел за “Динамо” 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что “Динамо” обыграло “Минай” в полуфинальном матче Кубка Украины со счетом 2:0 и вышло в финал турнира.