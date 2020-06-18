Жена Дмитрия Комарова показала романтическое фото с мужем и рассказала, куда они улетели

17 июня свой 37-й день рождения отпраздновал украинский телеведущий и автор проекта “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров. Путешественник получил массу подарков, но самый ценный ему преподнесла молодая жена – авиабилет. Правда, куда они улетели, супруги сначала держали в секрете.
Как оказалось, Дмитрий и Александра отправились в Одессу. Об этом свидетельствуют свежие публикации в их микроблогах. Супруга ведущего опубликовала несколько ярких снимков, на которых пара позирует на яхте.
На модели – платье-вышиванка с открытыми плечами, которое подчеркивает ее красоту. А именинник позировал в белых джинсах и рубашке в тон.
Комаров рассказал, что ужасно соскучился по авиаперелетам, поэтому подарок супруги для него – самый лучший.
“Моя жена сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника – авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив”, – говорит автор проекта “Мир наизнанку”.
- Ранее Дмитрий Комаров показал два замечательных места, которые можно посетить пока границы большинства стран закрыты в связи с эпидемией коронавируса. Они находятся недалеко от Киева.
- Также читайте на theLime, чем Комаров покорил победительницу конкурса красоты “Мисс Украина 2016” Александру Кучеренко. По словам модели, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.