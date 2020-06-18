Экс-президент Казахстана подхватил коронавирус: первые подробности

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении на сайте первого президента Казахстана.

“В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации – “источник”) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет”, – говорится в сообщении.

Сейчас Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно

Напомним, во вторник, 16 июня, жену президента Украины Елену Зеленскую, которая заразилась коронавирусом, госпитализировали в столичную больницу. Врачи диагностировали у первой леди страны двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской.

Напомним также, что представители Офиса президента сдали тесты на коронавирус после того, как посетили Францию.