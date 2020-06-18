2 новых случая COVID-19 на Луганщине подтверждены у жителей Беловодска

Новые случаи инфицирования COVID-19 выявлены среди жителей Луганщины. На этот раз 2 положительных ПЦР теста – у жителей пгт. Беловодск.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

“И снова эти случаи связаны с возвращением наших граждан из РФ. Один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания, был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы, а вчера ПЦР тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай – член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся на самоизоляции после возвращения домой”, – сказано в сообщении.



Таким образом, на 18 июня, в области уже подтверждено 68 случаев COVID-19, 49 человек уже выздоровели, 19 лечатся, из них 4 больных в инфекционных стационарах лечебных учреждений области, другие – амбулаторно.