Онлайн трансляция заседания Верховной Рады 18 июня

В четверг, 18 июня, Верховная Рада Украины на заседании планирует рассмотреть доработанную программу действий правительства, а также законопроект 3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Онлайн-трансляция заседания доступна на сайте “источника”.

Нардепы планируют рассмотреть проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины, а также проект постановления об отчете по выполнению Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2019 год”.

Кроме того, сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, №2182 о всеукраинском референдуме и №3177 о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроект №3509 о внесении изменений в ЗУ “О государственном бюджете на 2020 год”, законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации азартных игр, законопроект №3383 о внесении изменений в законодательство о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Подробнее о работе парламента, читайте в материале “источника”: Мы будем бороться с “поправочным терроризмом” в Верховной Раде – Руслан Стефанчук.