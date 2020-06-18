Выбран новый общественный совет при Луганской облгосадминистрации

Общим собранием представителей институтов гражданского общества Луганщины избран новый состав общественного совета при облгосадминистрации.

Это уже третий состав Общественного совета со времен начала войны, передает пресс-служба ЛОВГА

Участников собрания поздравил глава области Сергей Гайдай: «К сожалению, политики давно исказили такие базовые для доверия между властью и людьми понятия, как« услышать каждого »,« мы пришли работать »и« эти руки ничего не брали». Именно поэтому сегодня очень важно восстановить авторитет государственных органов. Надеюсь, что мы создадим дееспособный орган, который действительно станет инструментом конструктивного и плодотворного взаимодействия власти и общества, чтобы вместе воплощать наши амбициозные планы по восстановлению Луганщины », – отметил он.

Участники мероприятия заслушали отчеты председателя общественного совета о работе за 2018-2019 годы и уполномоченного представителя инициативной группы о подготовке к учредительному собранию, а также единогласно проголосовали за возможность увеличения предельной численности членов совета в случае получения кандидатами одинакового количества голосов.

Всего в выборах приняли участие 62 кандидата из 71 зарегистрированного.

По итогам рейтингового голосования в новый состав главного совещательного органа области вошли 36 человек. Со списком можно ознакомиться по ссылке .

В течение месяца новый общественный совет выберет председателя, сформирует комиссии и рабочие группы.