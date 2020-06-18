Угроза никуда не исчезла: статистика по коронавирусу в Киеве на 18 июня

По данным на четверг, 18 июня, в Киеве зафиксировано 58 новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего от коронавируса излечились 1286 жителей столицы. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Все остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кто именно заболел?

25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет

3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

4 медиков

Данные по районам

Как рассказал Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Соломенском районе – 11. В Оболонском – 8. А в Святошинском районе – 7 случаев.

На сегодня в Киеве, по последним данным, уже 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.