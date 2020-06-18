В «Слуге народа» назвали «тупиком» ситуацию на Донбассе

Президенту России Владимиру Путину не нужна территория Донбасса, так как его интересует исключительно Крым.

Об этом заявила нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук в интервью «Гордону», передает ДонПресс

По ее словам, Путин хочет, чтобы Украина «забыла о Крыме:

«Вы знаете, давайте искренне друг другу зададим вопрос: нужен ли Донбасс Путину? Вот так, искренне. Я считаю, что нет, он ему не нужен. Нужен ли Крым Путину? Я считаю, что Крым ему нужен. Он хочет — я лично так считаю — чтобы мы погрязли в Донбассе, чтобы мы постоянно фокусировались только на Донбассе, разделили эти вопросы — Крым отдельно, Донбасс отдельно — забыли о Крыме, вынесли его за скобки. И здесь мы будем что-то да и делить».

При этом она допустила, что Путин может вывести войска позволить Украине провести выборы на Донбассе:

«Здесь надо себе искренне сказать и не бояться этого: „Давайте так. Мы действительно должны сделать все, чтобы люди не гибли. Мы не хотим и не можем этого допустить. Потому что это никого не должно вводить в заблуждение, что это кому-то доставляет какое-то удовольствие. Нет, такого нет. Давайте тогда договоримся, как мы разведем войска. Это надо сделать. Создадим демилитаризованную зону, сделаем так, чтобы мы не убивали друг друга: чтобы ни снайпер, ни 122 [калибр], ни одна винтовка не была в зоне досягаемости. И будем думать, как дальше жить“. Если бы Путин на это пошел. Но он не хочет этого. Пока мы фокусируемся там, где горит, где болит, где убивают, мы не можем сфокусироваться на Крыме. Здесь тупик. Как по мне, тупик. Пока Путин у власти — тупик».