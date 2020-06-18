В шести райотделах полиции Луганщины сменились руководители

Вчера, 17 июня, в связи с кадровой ротацией, глава полиции Луганщины Сергей Колесник представлял громадам и личному составу отделов полиции новых руководителей.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области
Начальником Старобельского отдела полиции назначили подполковника полиции Андрея Заречного,
– Беловодского отдела полиции – подполковника полиции Филиппа Рогойского,
– Белокуракинского отдела полиции подполковника полиции Ярослава Коломийца,
– Марковского отдела полиции – подполковника полиции Виталия Токарева,
– Новопсковского отдела полиции – подполковника полиции Дмитрия Волошина
и.о. начальника Новоайдарского отдела полиции – подполковника полиции Богдана Гонтаря.
“Ваша главная задача – организовать работу подразделения так, чтобы граждане чувствовали надежную защиту и всестороннюю поддержку со стороны полицейских. Немедленное реагирование на все сообщения, соблюдение личным составом дисциплины и законности, и обязательно – тесное сотрудничество с обществом, – обращаясь к назначенным руководителей, подчеркнул Сергей Колесник.