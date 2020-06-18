Гибнет рыба, невозможно дышать: под Николаевом произошла экокатастрофа, фото и видео

На Бугском лимане возле поселка Новобогдановка Николаевской области произошла экокатастрофа – вода стала сине-зеленой, массово гибнет рыба, из-за чего невозможно дышать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

“На лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей. Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов или других ядовитых веществ в воду не выявлено. На месте отбора образцов вода была мутной и со специфическими запахом. Ожидаются результаты лабораторных исследований”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время “цветения” водоемов в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы. Но стало ли это главной причиной ее гибели – предстоит установить экспертизе.

Как сообщал “источник”, ранее море на пляже “Чайка” в Корабельном районе Николаева вдруг стало зеленым, что встревожило пользователей социальных сетей.