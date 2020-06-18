Подняли на ноги все село: на Буковине произошла жуткая трагедия с ребенком

В среду, 17 июня, в селе Снячов произошла жуткая трагедия, 5-летний мальчик погиб страшной смертью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В полицию вечером обратились родные мальчика, они заявили о пропаже без вести ребенка, он вышел со двора дома и не вернулся.

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции немедленно ориентировали на поиски ребенка весь личный состав Сторожинецкого отдела полиции, роту полиции особого назначения, кинологов ГУНП, спасателей, членов общества охотников и рыболовов, а также задействовали квадрокоптер и тепловизоры.

Вскоре полицейские нашли мальчика в 1,5 километра от дома в местном водоеме без признаков жизни.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 13 июня, в Подгородном Днепропетровской области на поверхности реки Кильчень обнаружили тело мужчины.