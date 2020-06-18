В Киеве герой-любовник набросился на девушку с ножом: подробности ЧП и фото

В четверг, 18 июня, мужчина ворвался в комнату девушки в общежитии КПИ с ножом и угрожал ее изнасиловать.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Facebook.

Инцидент произошел в общежитии №10. Мужчина приставил к горлу девушки нож.

“Говорят, что хотел ее изнасиловать. Кто-то позвонил в полицию и его задержали. Все подробности этой жести выясняются”, – сказано в сообщении.

На инцидент бурно отреагировали в сети.

“Времена изменились, я помню, меня к другу в общагу с большим трудом пускали и документы надо было оставлять”, “Почему все без масок?”, “Тоже были такие истории в общежитии. К кому-то в гости приходит местный друг и ходит-бродит по общаге, там выпил, тут что-то покушал, в конце кого-то насилует”, – пишут в интернете.

Как сообщал “источник”, ранее киевские полицейские предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась зарезать себя ножом на улице столицы.