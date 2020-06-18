Не оставляет шансов: ученые вывели “формулу смерти” для зараженных коронавирусом

Китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, он указывает на высокий риск летального исхода от COVID-19.

Такое исследование опубликовали медики из Первой дочерней больницы Университета Сучжоу..

Ученые изучили 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.

По наблюдению медиков, у выживших пациентов отмечается высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6.

На основе этих данных, ученые разработали формулу повышенного риска, которая представляет собой отношение интерлейкина-6 к лимфоцитам (ИЛ-6 /лимфоциты), так называемый упрощенный индекс иммунной дисрегуляции.

Благодаря новому маркеру можно будет выявлять больных с повышенным риском смертности и применять к ним методы современной терапии, не дожидаясь критического ухудшения состояния здоровья.

Как сообщал “источник”, ранее в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.