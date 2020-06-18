Не теряйте времени: гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака

Астрологи предсказывают, что день 18 июня станет важным для всех знаков Зодиака, а главное в этот день не тратить время зря. Следует избегать скучных разговоров, бессмысленных телефонных звонков и общения в социальных сетях.

Лучше уделить его чему-то действительно важному и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Овен

В работе и бизнесе дела будут идти гладко, без задержек и осложнений, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, до которых до сих пор не доходили руки.

Телец

День, когда не стоит тратить время на мелкие, незначительные дела, можно – и нужно – замахиваться на грандиозные проекты, в это время вы сможете двигаться вперед семимильными шагами.

Близнецы

Под запретом находятся любые волнения – это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на возможные провокации.

Рак

Думая о хорошем, обращайте внимание на мысли, приходящие в голову – они могут стать ценным советом, который поможет понять, как поступить в сложной житейской или профессиональной ситуации.

Лев

Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину – своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на хорошее.

Дева

Решение профессиональных вопросов лучше отложить на пару дней, а освободившееся время посвятить отдыху – например, своему хобби, которым вы давно не занимались.

Весы

Пришло время расстаться с людьми, общение с которыми ничего не дает ни уму, ни сердцу – можно не бояться, что вы в результате можете остаться в одиночестве: на место ушедших друзей придут новые.

Скорпион

Не стоит идти на поводу у своих чувств и эмоций – даже если речь идет о личных отношениях, лучше проявить сдержанность, в противном случае вас могут неправильно понять.

Стрелец

Звезды советуют вам максимально прислушиваться к своей интуиции: если у вас к какому-нибудь делу или поездке не будет лежать душа, откажитесь – проку от них все равно не будет.

Козерог

Выбирая между физическим и интеллектуальным трудом, остановитесь на последнем: таков уж этот день, что все предметы будут буквально валиться из рук, а вот мозги станут работать исправно.

Водолей

Чем бы вы ни занимались, постарайтесь не перетруждаться: энергии вам отмерено немного, а слабость, которая может накрыть в результате, сделает невозможными даже самые простые действия.

Рыбы

Особого внимания потребуют пожилые родственники – если не будет возможности навестить их, хотя бы пообщайтесь с ними по телефону – они высоко оценят вашу обходительность.

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