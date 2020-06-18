В Украине будет “битва” солнца и дождя: прогноз погоды на 18 июня

В четверг, 18 июня, синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Солнечная погода ожидается лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной части территории Украины будет дождливо.
Температура воздуха днем составит от +21 градуса на западе страны до +33 в Луганской области. Ночью температура будет колебаться в пределах от +13 градусов на западе до +20 градусов в Крыму.
Гидрометцентр предупреждает, что 17 и 18 июня в связи с дождями ожидается подъемом уровня воды на реках бассейнов Прута и Сирета, реках Закарпатья, реках бассейнов Сяна и Днестра.
Как сообщал “источник”, ранее украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим.
Также ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 года.