В Украине будет “битва” солнца и дождя: прогноз погоды на 18 июня

В четверг, 18 июня, синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Солнечная погода ожидается лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной части территории Украины будет дождливо.

Температура воздуха днем составит от +21 градуса на западе страны до +33 в Луганской области. Ночью температура будет колебаться в пределах от +13 градусов на западе до +20 градусов в Крыму.

Гидрометцентр предупреждает, что 17 и 18 июня в связи с дождями ожидается подъемом уровня воды на реках бассейнов Прута и Сирета, реках Закарпатья, реках бассейнов Сяна и Днестра.

Как сообщал “источник”, ранее украинский метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в 2020 году в Украине будет теплым и сухим.

Также ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на лето 2020 года.