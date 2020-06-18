Можно наслаждаться не только морем: сколько стоит отдых на “археологическом” курорте в Украине

Курорт Очаков в Николаевской области является относительно недорогим и подходит для семейного отдыха.

Об этом сообщает “источник”.

Туристов сюда влекут природа, удобные пляжи с пологим дном, а также богатое историческое наследие региона. На территории Очакова расположено множество археологических памятников: раскопки поселений древних греков (греческий город-колония Ольвия), скифов, сарматов.

Помимо посещения исторических заповедников, отдыхающим предлагаются морские прогулки, посещение аквапарка и дельфинария.

Выбор объектов размещения разнообразен: санатории, пансионаты, базы отдыха и частный сектор.

Однокомнатный номер обойдется примерно в 600-700 гривен в сутки; двухкомнатные номера – примерно в 1500 гривен. Номера повышенной комфортности – примерно 1700-1800 гривен. Также предлагаются питание и оздоровительные процедуры. К примеру, санаторий “Борисфен” принимает на оздоровление людей, страдающих заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Мини-отели и частные пансионаты в Очакове рассчитаны на любой вкус и кошелек. Обычно предлагаются двух- или трехместные номера.

В летние месяцы в среднем просят в пределах 600-700 гривен за человека в сутки. За эти деньги предоставляют относительно комфортабельные номера с видом на море и все необходимое, чтобы организовать быт в период отдыха: интернет, холодильник, телевизор, газовою плиту, микроволновку, кондиционер, душ и прочие удобства.

На фоне остальных поселков Николаевской области Очаков можно назвать наиболее выгодным вариантом в соотношении цена-услуги.

Добраться сюда можно, как и к остальным приморским поселкам региона, несколькими способами: на автомобиле, поезде или автобусе. Расстояние от Николаева – около 70 километров, а от Одессы – около 150 километров.

Подробнее о том, на каких именно курортах можно отдохнуть в Николаевской области, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Николаевской области.