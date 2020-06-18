Эпоха бедности и “русский мир”: названы смешные цены на квартиры в Донецке

Во временно оккупированном пророссийскими боевиками Донецке продают квартиры за смешные деньги.

Об этом сообщают на Twitter-странице “БыльБылева”.

В разных районах города цены на квартиры колеблются от 1 400 долларов до 3 900 долларов. Квартиру в городе можно приобрести за 3 500 долларов, или за 2 700 долларов.

Жилье расположено не в центре, а в Петровском районе – наиболее удаленном от центра, на западе города. Также не указала квадратура жилплощади. Но цены за нее удивляют.

Как ранее сообщал “источник”, в сети появилось видео, снятое в 2015 году, на котором зафиксированы обстрелы российскими оккупантами жилых домов в украинском городе Углегорске (Донецкая область).