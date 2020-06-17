Не приближайте свою болезнь: традиции, запреты и приметы в Дорофееев день

18 июня в Украине отмечают День Дорофея (Дорофеев день).

В этот день церковь чтит память священномученика Дорофея, епископа города Тира в Финикии.

История дня

Святой Дорофей родился в 255 году в Антиохии. Он заслужил сан епископа города Тира. Но во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 303-304 гг. ушел из города.

Традиции

В народе поговаривают, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году, их еще называют воробьиными. Также считается, что сны в эту ночь вещие. Это связно с цветением в это время сон-травы. Есть и толкование, но самым плохим знаком является пожилая женщина во сне – к беде.

Раньше люди верили, что сон-трава цветет по ночам и ее нужно собирать, используя специальные заговоры и проводя различные обряды.

Также считали, что нечистая сила очень боится это растение, поэтому использовали ее в самых разных обрядах.

Говорили: “Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить”.

Приметы

Ветер с запада – к дождливому лету. С востока – к повальным болезням. С севера – к ясному дню. Если с юга – к плодородному году.

Теплый день – зерно будет крупное.

Если утром пчелы не летят в поле, а сидят в ульях – будет дождь.

Утром трава сильнее пахнет, чем обычно – будет дождь.

Если в облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то приближается непогода.

Пение дятла и крик совы всю ночь – к осадкам.

Если туман над водой – к большому количеству грибов.

Если много пауков – на хорошую погоду.

Если в первой половине дня выполоть сорняки на огороде, то они больше не вырастут. Это же касается и волос на теле, вырванного с корнями.

Запреты

Наши предки верили, что сны, которые приснились в ночь на Дорофея рассказывать нельзя. Особенно если не хочется, чтобы сон сбылся.

Ночью нельзя долго находиться на улице – лучше воздержаться от долгих прогулок. Предки верили, что гулять в Дорофееву ночь, значит, приближать свою болезнь.

Нельзя заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами.

В этот день надо придерживаться постного меню. Нельзя есть мясо, яйца и пить молоко.