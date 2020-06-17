В Харькове жестоко наказали живодера, убившего котенка: видео с места ЧП

В Харькове жестокого отомстили живодеру, который убил маленького котенка.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, инцидент произошел на улице Библика, 13.

Здесь злоумышленник выбросил с окна пятого этажа соседского котенка.

После этого люди едва не совершили самосуд над живодером, изрядно его избив. На место прибыли представители полиции, которые и задержали мужчину.

К сожалению, от полученных травм животное скончалось.

В полиции о возможном наказании для живодера пока ничего не сообщали. В данный момент он находится под стражей, других подробностей инцидента нет.

Напомним, что в феврале в селе Ивоновка Винницкой области возле магазина мужчина убил собаку, приготовил ее дома и накормил семью, в том числе, несовершеннолетнего сына.