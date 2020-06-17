Как поздравлять девушек по имени Анастасия

Истоки имени

Имя Анастасия – это женская форма произошедшая от мужского Анастасий (Анастас). В свою очередь оно восходит к древнегреческому Анастасиос и означает «переселение». Позднее смысл имени стали трактовать как «воскрешенная», «возвращенная к жизни», «возрождение», «воскресение», «воскрешающая». Имя пользуется популярностью в Европе и в России со времен раннего Средневековья. В нашей стране в старину широко использовалась просторечная форма Настасья.

Современные обладательницы этого имени порой ведут себя по-детски. Любой пустяк, например, трогательная картинка на именины для Анастасии может растрогать их до слез.

Темперамент Анастасии взрывной, по натуре они холерики, отличаются мгновенной реакцией. Им очень трудно оставаться на одном на месте, они подвижны и энергичны. Носительниц этого имени можно сравнить с птичкой – они порхают и радостно щебечут без умолку. Многие Анастасии хороши собой, это просто воплощение очарования и изящества. Они склонны к перемене настроения, легко переходя от бурной радости к меланхолии и печали. Вернуть их в хорошее расположение духа можно с помощью красивого комплимента для Анастасии.

Немного истории

Настя – имя, знакомое всем с детства, родом из русских сказок. Героини сказок «Морозко» и «Аленький цветочек» воплощают в себе образ скромной русской красавицы, трогающий до глубины души своей искренностью и простотой.

Одной из самых известных Анастасий в истории стала четвертая дочь последнего императора России, Николая II. До сих пор неизвестно, разделила ли княжна Анастасия Николаевна Романова трагическую судьбу царской семьи. Эта история была экранизирована множество раз, но по официальной версии княжна погибла вместе с остальными родственниками. Вся императорская семья включая Анастасию была канонизирована в 1981 г.

Астрология имени

Астрологическими покровителями этого имения являются:

– знак Зодиака – Скорпион;

– планета – Плутон;

– камень – малахит, жадеит, опал, изумруд;

– цвет – все оттенки зеленого;

– растения – орхидея, жасмин;

– животное – кошка;

– благоприятный день недели – вторник.

Характерные черты

Анастасия обычно добрая, ранимая и отзывчивая, с самых ранних лет ее отличает стремление быть полезной. Она не огорчает своих родных плохим поведением или оценками в школе, но иногда витает в облаках. В свою очередь, девочка нуждается в заботе и тепле родных. Им следует поощрять дочку теплыми пожеланиями для Анастасии.

Настя трудолюбива, всегда готова помочь по хозяйству, занимается уборкой и готовкой. Со временем Анастасия становится прекрасным кулинаром.

Взрослая женщина отзывчива, всегда готова прийти на помощь коллегам и друзьям. Характер у нее сильный, но она не стремится добиться своего любой ценой. Часто, удачно выйдя замуж, Анастасия превращается в домохозяйку и с наслаждением погружается в тихие домашние радости.

Она несколько наивна и доверчива, и может быть обманута в любви. Такое разочарование накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь, и может привести к депрессии. Анастасии следует с осторожностью подходить к выбору второй половинки.

Девушка влюбчива по натуре, стремится выйти замуж в раннем возрасте. Она прекрасная хозяйка и заботливая мать, в доме все сияет чистотой. Помимо домашних дел, она успевает еще заниматься рукоделием: декупаж, вышивка, рисование поздравительных открыток – для Анастасии нет пределов.

Праздники для Анастасии

Радушная Анастасия любит принимать гостей у себя дома. Она сама готовит разнообразные блюда, организует праздничное мероприятие, придумывает развлечения для друзей.

Даже малознакомые люди стремятся поздравить прекрасную Анастасию с днем рождения, сказать ей добрые слова в этот радостный день. Ее очарование привлекает к ней множество друзей и приятелей. Приходить к Анастасии с пустыми руками не следует, она не покажет виду, но запомнит невнимание человека. Достаточно будет презентовать букет и открытку для Анастасии, чтобы у виновницы торжества осталось прекрасное впечатление.

Анастасия может устраивать торжества хоть каждую неделю, одни именины празднуются 16 раз в году. Главной покровительницей считается великомученица Анастасия Узорешительница, ее день Ангела отмечается 4 января.