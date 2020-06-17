Устройство башмака балансира для КАМАЗ

Балансировочный станок является важным оборудованием в обслуживании автомобилей. Колеса часто приводят к изменениям некоторых параметров, которые влияют на баланс в процессе технического обслуживания, и, поскольку скорость движения автомобиля продолжает увеличиваться, к балансу колес предъявляются более высокие требования. Поэтому очень важно выполнить определение центра тяжести колес.

Башмак балансира и его устройство

Автомобильные колеса являются высокоскоростными вращающимися элементами. Если их центры масс и центры вращения не совпадают, возникает дисбаланс. Когда шина с несбалансированным распределением массы вращается с высокой скоростью, она может вызывать вибрации вверх и вниз, а также левые и правые вибрации колес из-за действия неуравновешенной центробежной силы, которая влияет на устойчивость вождения, комфорт при езде, повышает уровень шума, сокращает срок службы деталей, и, в частности, втулки балансира на КАМАЗ, увеличивает износ шин.

Если транспортное средство издает скрипучий звук или рулевое колесо неустойчиво во время езды на высокой скорости, может возникнуть проблема с балансировкой автомобиля, и требуется определение динамического баланса колеса. Кроме того, в случае ремонта ступицы колеса и замены шины автомобиль также должен выполнить динамическую балансировку на колесе. В противном случае это приведет к ненормальному износу шины и повлияет на устойчивость вождения автомобиля.

Важно! Так как дисбаланс колеса очень вреден для автомобиля, колесо должно быть проверено и скорректировано для обеспечения динамического баланса при обслуживании автомобиля. Обнаружение и коррекция динамического баланса колеса выполняется на балансире колеса.

Обнаружение динамического баланса

Согласно различным способам обнаружения, балансировочные машины можно разделить на балансировочные машины, которые могут определять динамический баланс колес. Внедорожные балансировочные машины можно разделить на

горизонтальные балансировочные машины;

вертикальные балансировочные машины в соответствии с расположением их главных валов.

Самым большим преимуществом горизонтальной балансировочной машины является то, что испытываемое колесо легко загружать и разгружать, механическая структура и чувствительное устройство относительно просты, а стоимость относительно низка. Это лучшая модель для техобслуживания производителей.

Хотя вертикальный балансировщик не так удобен, как горизонтальный балансировщик для загрузки и выгрузки колес, масса колеса непосредственно прижимается к осевой линии шпинделя, что создает не только сильный момент, но и статическую нагрузку на колесо. вертикальный датчик меньше веса колеса. Тензодатчик представляет собой квадратную деформационную пластину размером с рабочую поверхность.

Горизонтальный датчик предназначен для расположения слева, а другого слева. Квадратная деформационная пластина снабжена множеством пустых прорезей для уменьшения жесткости деформационной пластины, тем самым значительно улучшая чувствительность чувствительной системы. Точность вертикального балансировщика чрезвычайно высока, обычно достигает 3 г, и он имеет хорошую повторяемость и стабильность.

Использование дисбаланса в техобслуживании

Дисплей параметров и операционная система дисбалансера отображаются на светодиодах. После установки колес со специальными позиционирующими конусами и крепежными деталями можно запустить двигатель для балансировки. Весы автоматически остановятся, когда ремень накопится достаточно для нескольких недель, и значения левого и правого дисбаланса будут отображены в цифровом виде. После того, как колесо полностью остановилось, вы можете повернуть колесо вручную.

Поверните колесо вправо, когда горит индикатор дисбаланса, показывая, что самая высокая точка на внешней стороне обода является дисбалансом, и установите соответствующий балансировочный груз в этом положении. Затем медленно поверните колесо вручную, пока индикатор дисбаланса слева не загорится полностью, указывая, что самая высокая точка на внутренней стороне обода является несбалансированным положением, и установите соответствующий балансировочный груз в этом положении. После завершения установки выполняется второй тест, чтобы определить, соответствует ли оставшаяся сумма дисбаланса требованиям.