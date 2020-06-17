“Манчестер Сити” уверенно обыграл “канониров” в первом после карантина матче: видео

“Манчестер Сити” разгромил “Арсенал” в матче 28-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Первый мяч в игре был забит на 45+2-й минуте. После ошибки Давида Луиза Рахим Стерлинг вышел один на один с Берндом Лено и мощнейшим ударом отправил мяч над голкипером гостей.

В дебюте второго тайма хозяева закрепили свое преимущество в счете. Все тот же Давид Луиз нарушил правила в своей штрафной на Рияде Марезе, за что он увидел перед собой красную карточку. Кевин де Брюйне ударом с пенальти Лено переиграл. Точку в матче в самой концовке поставил Фил Фоден.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

28-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ – 3:0

Голы: Стерлинг, 45+2; де Брюйне, 51 (с пен.); Фоден, 90+2.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Гюндоган, де Брюйне (Родри, 70), Давид Силва (Фоден, 65), Марез (Бернарду Силва, 65), Стерлинг, Жезус (Агуэро, 80).

Арсенал: Лено, Бельерин, Мустафи, Пабло Мари (Давид Луиз, 24), Тирни, Джака (Себальос, 8), Гендузи (Мэйтленд-Найлс, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака, Нкетиа (Ляказетт, 67), Обамеянг.

Удаление: Давид Луиз, 49.

В турнирной таблице чемпионата Англии “Манчестер Сити” занимает 2-е место, имея в активе 60 очков. “Арсенал” находится на 9-й позиции, набрав 40 очков.

Ранее “источник” сообщал, что в Англии опубликовали расписание первых матчей чемпионата страны после возобновления сезона.