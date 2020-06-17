Роналду не помог: “Ювентус” проиграл второй финал в сезоне

В финальном матче Кубка Италии “Наполи” в серии пенальти обыграл “Ювентус” и стал обладателем трофея.

“Ювентус” проиграл уже второй финал в нынешнем сезоне. В конце декабря 2019 году туринский клуб уступил “Лацио” (1:3) в матче за Суперкубок Италии.

“Наполи” – “Ювентус” – 0:0, по пенальти – 4:2

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 81), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски, Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67).

“Ювентус”: Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо, Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Бонуччи (51), Мариу Руй (77), Дибала (83).