Платное обучение в Украине в 2020 году: обнародованы новые расценки в вузах

Стала известна минимальная стоимость контрактного обучения в каждом из 160 высших учебных заведений, которые находятся в подчинении Министерства науки и образования Украины.

Полный перечень стоимости обучения на контракте по каждой из специальностей опубликован на сайте МОН.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, минимальная стоимость обучения учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. В то же время в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

“Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится”, – отметил Егор Стадный.

Среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора. Среди специальностей, где будут изменения, – право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

По данным МОН, индикативная (минимальная) себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен. В то же время почти в 100 высших учебных заведениях минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. Наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена в 9 вузах.

Как сообщал “источник”, ранее в Министерстве образования озвучили два сценария проведения ВНО в этом году и назвали даты.