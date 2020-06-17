Болеют целыми селами: стало известно о пугающей ситуации с коронавирусом на Закарпатье

На Закарпатье сложилась печальная ситуация с коронавирусом: люде болеют всем селом.

Об этом пишет офицер-резерва ВСУ Мирослав Гай на своей Facebook-странице.

По его словам, такую информацию он узнал от родственников из Закарпатья. Они также отметили, что напуганы и планируют отменять праздничные мероприятия.

“Многие просто не обращается в больницу, болеют семьями дома”, – написал Гай.

Из-за вспышки коронавируса на въезде в область, а также на въездах и выездах в отдельных населенных пунктах, 18 июня установят блокпосты. Там будут дежурить медики и работники полиции, которые будут осуществлять температурный скрининг и опросы.

“Вводят блокпосты, чтобы ограничить въезд прежде всего на те территории и те населенные пункты, где фиксируются вспышки заболеваемости”, – пояснил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Также на территории сел Колочава, Негровец, Синевир решили приостановить работу всех учреждений (в том числе работу рынка в селе Колочава), за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправок, до урегулирования эпидемической ситуации.

Как сообщал “источник”, в связи с вплеском заболеваемости коронавирусом, в частности в среду, 17 июня, в Украине могут вернуть ряд карантинных ограничений, которые были ослаблены ранее.