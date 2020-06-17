​Эксперты Рады заявили, что ряд положений закона о легализации игорного бизнеса не соответствуют Конституции

На сайте парламента 17 июня опубликованы 26-страничные замечания Главного юридического управления ВР к законопроекту №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, согласно которым некоторые положения законопроекта признаны несоответствующими Конституции Украины.

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Так, главное юруправление считает неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр. В частности, согласно законопроекту, профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, уполномочен определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это, фактически, наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров в этом процессе является чисто номинальной. Такой объем полномочий комитета парламента, по мнению экспертов управления, противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.

Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом министров в порядке, определенном этим Законом, в частности из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете министров. В состав Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению комитета Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведения лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес.

Однако, комитеты парламента согласно Конституции и закона “О комитетах Верховной Рады” не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они принимают участие в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Верховной Рады.

Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса, комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.

Создание самой Комиссии по регулированию азартных игр, также, противоречит Конституции Украины.

Законопроектом предусматривается определить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, что является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет об образовании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

“Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом”, – отмечают эксперты Главного юридического управления ВР.

По мнению экспертов, образования законом центрального органа исполнительной власти, в частности, присвоение ему соответствующего наименования, является вмешательством в конституционные полномочия Правительства Украины, и не принадлежит к полномочиям Верховной рады.

Как ранее сообщал “источник”, Национальное агентство по предупреждению коррупции запланировало провести экспертизу законопроекта о легализации и госрегулировании азартных игр. Это может приостановить рассмотрение законопроекта на срок до 10 дней.