Манчестер Сити – Арсенал: стартовые составы

в Англії обікрали квартиру зірки “Манчестер Сіті”17 июня состоится перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии между “Манчестер Сити” и “Арсеналом”. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе “Этихад”. Онлайн трансляция матча Манчестер Сити – Арсенал доступна на “источнике”.

Начало встречи в 22:15.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Лапорт, Менди, Гюндоган, де Брюйне, Давид Силва, Марез, Стерлинг, Жезус

Запасные: Карсон, Отаменди, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Фоден, Сане, Бернарду Силва, Агуэро

Арсенал: Лено, Бельерин, Мустафи, Пабло Мари, Тирни, Джака, Гендузи, Уиллок, Сака, Нкетиа, Обамеянг

Запасные: Мартинес, Луиз, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Нельсон, Пепе, Мартинелли, Ляказетт

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья – Мартин Аткинсон.

“Манчестер Сити” занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 57 очков. “Арсенал” с 40 очками находится на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что в Англии обокрали квартиру звезды “Манчестер Сити”.