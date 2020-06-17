Украинские Карпаты стремительно “лысеют”: фото экологического бедствия с высоты

В среду, 17 июня, когда отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, активисты провели аэросъемку на местах вырубки леса в Украинских Карпатах.

Фото стремительно лысеющих горных вершин опубликованы на Facebook-странице “Dronarium Украина”.

Снимки были сделаны рядом с самой высокой вершиной Украины – горой Говерлой. Последствия вырубки лесов очевидны.

“Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью( Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров!” – сказано в подписи к опубликованным фото, сделанными во время инспекции с воздуха.

Как сообщал “источник”, в охранной зоне Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогово начали вырубывать остатки леса, чтобы возвести жилые новостройки.