Испытание украинского оружия на море: появились фото последствий мощного удара

В сети показали снимки последствия испытания ракетного комплекса “Нептун”, который попал в цель.

Фото опубликовало издание “Думская”.

Напомним, государственные испытания отечественного РК Р-360 прошли в Одесской области. Пуски проводились на полигоне ВСУ “Алибей”. Отмечают, что в итоге обе ракеты попали в цель.

На испытании “Нептун” попал в лихтер, который был целью.

Ракеты проекта “Нептун” являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты является современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

Как сообщал “источник”, в Черном море украинские военные провели испытания малого бронированного артиллерийского катера “Костополь”.