Власть занимается целенаправленным уничтожением страны – Рабинович

Народный депутат, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович считает, что власти целенаправленно уничтожают Украину.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Травля телеканалов, которую возглавила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк, не сработала. Даже несмотря на то, что три месяца «слуги» рассматривали законопроект об ущемлении прав журналистов, он все равно не прошел, и поэтому народные депутаты – молодцы”, – сказал Рабинович.

Комментируя работу Верховной Рады, политик заметил: голосования народных депутатов говорят о том, что власть продолжает свой курс – принимает только лоббистские законы.

“Поэтому наша партия – “Оппозиционная платформа – За життя” – с нетерпением ждет завтрашнего заседания. Мы хотим знать ответ на вопрос, какое решение приняли “слуги народа” – вести нашу страну в никуда вместе с программой Кабмина и Шмыгаля, или же они осознали, что совершили очередную кадровую ошибку и премьер-министр должен уйти?” – заявил Рабинович.

Народный депутат в которой раз подчеркнул: то, что многие называют “программой правительства”, никакого отношения ни к людям, ни к стране не имеет.

“Эта программа той территории, которую завоевал Международный валютный фонд! Я не помню, чтобы Украину кто-то завоевывал, но власть подписала акт капитуляции государства Украина перед никому не известным врагом! Мы продаем землю, людей, убиваем медицину и образование в угоду МВФ”, – возмутился Рабинович.

“Представьте, что вы приходите в банк и просите в кредит 10 тыс грн на обустройство своего сада. При этом банке отвечают вам утвердительно, но просят вырубить деревья, поджечь сарай и так далее… Так и мы берем кредиты под государственные гарантии, а они нам говорят еще и убить страну!” – возмутился нардеп.

“То, что творит эта власть – это ничто иное, как целенаправленное уничтожение Украины, и это кому-то нужно… Западу Украина нужна в качестве плацдарма для силового столкновения с Россией, а еще наша земля и работящие люди, которые будут пахать на них с утра до вечера”, – резюмировал Рабинович.