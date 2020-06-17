Наполи – Ювентус: стартовые составы

17 июня в Риме состоится финальный матч Кубка Италии между неаполитанским “Наполи” и туринским “Ювентусом”. Игра пройдет на стадионе “Олимпико”. Онлайн трансляция матча Наполи – Ювентус доступна на “источнике”.

Начало встречи в 22:00.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье

Ювентус: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Диего Коста, Дибала, Роналду

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья – Джанпаоло Кальварезе.

На пути к финалу “Наполи” обыграл “Перуджу” (2:0), “Лацио” (1:0) и “Интер” (1:0, 1:1). “Ювентус” был сильнее “Удинезе” (4:0), “Рому” (3:1) и “Милан” (1:1, 0:0).

Ранее сообщалось, что нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду может покинуть клуб летом.