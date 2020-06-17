Отдых в горах 2020: на какие курорты в Украине можно поехать и сколько стоит

Совсем скоро украинцы получат три дня отдыха по случаю Дня Конституции и уже сейчас самое время выбрать место, где можно его провести.

“источник” расскажет о том, где в Украине можно отдохнуть в горах и сколько это будет стоить.

Так как сейчас выезд в другие страны затруднен, в Украине активно вырос спрос на внутренний туризм. Замечательным местом для отдыха являются Карпаты, где развлечения для себя найдут как дети, так и взрослые.

Наиболее популярными курортами в стране остаются Буковель, Ясиня и Славское. Примечательно, что летом в Карпатах отдыхать в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем зимой, поэтому появляется прекрасная возможность посетить эти места.

Отдых в Буковеле

Буковель расположена неподалеку от села Поляница Ивано-Франковской области. Этот курорт пользуется большим спросом не только зимой, но и летом.

В Буковеле можно насладится красотой гор, позагорать на пляже у горного озера или же заняться активным отдыхом.

Тут доступен рафтинг (сплав) по горной реке Черемош, путешествия на квадроциклах, велотуры, походы в горы, пейнтбол, конные прогулки.

Цена на двухместные номера категории “Стандарт” будет стартовать от 800 гривен за 3 дня и 2 ночи. Дополнительно можно приобрести завтрак, средняя цена на который тут 70 гривен.

А вот номер категории “Делюкс” за двоих с проживанием 3 дня и 2 ночи в 4-х звездочном отеле обойдется минимум в 3400 гривен.

Цены на подъемники в Буковеле:

1 подъём (обзорный) – 120 гривен.

3 часа (действуют с момента покупки) – 230 гривен.

половина дня (c 8:30-14:00 или 12:00-19:30) – 310 гривен.

вечернее катание (c 15:00 до 19:30) – 130 гривен.

1 день (c 08:30 до 19:30) – 440 гривен. 2 дня – 850 гривен. 3 дня – 1250 гривен.

Отдых в Ясине

Село Ясиня расположено в Закарпатской области. На этом курорте можно собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, идти в горы, устроить прогулки на лошадях, квадроциклах и тому подобное.

Также данный населенный пункт славится народным творчеством, таким как резьба по дереву, обработки кож, шерсти, самобытное гуцульское ткатство и вышивание.

Цена двухместного номера на этом курорте от 600 гривен за 3 дня и 2 ночи. Стоимость апартаментов стартует от 3 тысяч гривен за 3 дня и 2 ночи.

Отдых в Славском

Славское уже давно считают одним из самых популярных горнолыжных курортов во Львовской области. Несмотря на это, и летом здесь найдется чем заняться для туристов.

Тут вам предложат прогулки на квадроциклах, пешие походы, конные и велосипедные прогулки, сплавы по рекам, рыбалка, походы за грибами и ягодами, а также экскурсии.

Двухместный номер на этом курорте обойдется от 600 гривен за проживание 3 дня и 2 ночи. За улучшенный двухместный номер с вас попросят минимум 900 гривен за двоих за проживание 3 дня и 2 ночи. Питание тут обходится в среднем за 120 гривен на 1 человека. Можно выбирать и апартаменты, которые стоят 2400 гривен за двоих с проживанием на 3 дня и 2 ночи.

Ранее “источник” сообщал о том, стоит ли планировать отпуск этим летом и какие есть гарантии у туристов.