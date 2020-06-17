Зеленский дал громкое обещание медикам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал с 1 сентября 2020 года повышение зарплат врачам, медсестрам и санитарам, работающим в учреждениях вторичного звена.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства заявил во время совещания по предотвращению распространения коронавируса в среду, 17 июня.

Зеленский назвал зарплаты врачей второго звена мизерными и предложил повысить их еще до введения новой системы начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

“Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты”, – сказал Зеленский.

В сообщеннии пресс-службы сказано, что на повышение зарплат в правительстве готовы выделять более 2 млрд гривен ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% от минимальной заработной платы.

По подсчетам участников совещания, после сентябрского повышения зарплата врача превысит 10 тысяч гривен, среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего – приблизится к 6 тысячам гривен.

Как сообщал “источник”, ранее сотрудники Киевской городской клинической больницы скорой помощи устроили протест, жалуясь на низкие зарплаты.