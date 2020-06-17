Рада приняла важный “уголовный” закон: что изменится

Верховная Рада Украины во время заседания 17 июня приняла в целом законопроект №3314 для введения института уголовных проступков.

“За” проголосовали 316 народных депутатов Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он приводит действующее законодательство Украины в соответствие с законом Украины № 2617-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Какие задачи предлагалось решить законом № 2617-VIII:

Гуманизация уголовной ответственности путем просмотра меры наказания за совершение отдельных уголовных правонарушений. Это одно из важных обязательств Украины перед Советом Европы.

Состав уголовных проступков сформирован за счет преступлений небольшой тяжести, санкции которых не будут предусматривать наказание в виде лишения свободы плюс переноса с КоАП 130 статьи ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование проступков будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов.

Приготовление к уголовному проступку не будет тянуть за собой уголовную ответственность.

Лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.

Кроме того, проектом закона предложено внести изменения в 125 законодательных актов Украины. В частности предлагается сменить слово “преступление” в их тексте на слова “уголовное преступление”, слова “преступление небольшой тяжести” заменить словами “уголовный проступок”, слова “преступление средней тяжести” заменить словами “нетяжелое преступление”.

Напомним, что Верховная Рада Украины запретила банкам взимать неустойку за просрочку платежей в особый период, связанный с введенным решением правительства карантином.