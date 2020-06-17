Шлифовала шрам 18 раз: Оля Полякова рассказала, как ее избили после расставания с парнем

Оля Полякова в YouTube-шоу Маши Ефросининой “Экзамен” рассказала, как в 17 лет ее сильно избили по просьбе бывшего парня. Инцидент закончился серьезной травмой и открытием уголовного дела.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

“Меня избил мужчина. Меня он периодически бил. А когда я его бросила, он поджег мне квартиру. Нанял каких-то своих дружбанов, и они меня поймали под клубом ночным и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови, – рассказала Полякова. – Мне было 17 лет, было и уголовное дело. Сегодня этот человек – политик. Он не известный политик, из Винницы”.

Называть имя обидчика исполнительница отказалась, потому что уверена: ему за это ничего не будет. При этом она призналась, что шрам после побоев не может свести до сих пор.

“Мне было мало лет, у меня не осталось травмы психологической. Но была травма очень сильная физическая, шрам я шлифовала 18 раз. Это повлияло на мой слух. У меня были серьезные проблемы с этим, – говорит Полякова. – Не могу сказать, что очень пострадала морально, но меня на всю жизнь отвернуло от мужиков, которые хоть как-то могут проявлять насилие”.

Уже 15 лет Ольга замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Она уверена, что пережитое насилие помогло ей найти идеального мужчину.

“Мой муж никогда бы не позволил себе насилие ни в каком виде – ни морально, ни физически. Я за 15 лет ни разу не услышала в свой адрес ни одной угрозы, ни одного слова, что я некрасивая, толстая, плохо выгляжу. Эта ситуация мой выбор мужчины предопределила, потому что я точно знала, кого не хочу видеть рядом”, – рассказала она.