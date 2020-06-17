В УЕФА приняли окончательное решение по формату Евро-2020: где пройдут матчи

Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с 2020 года на лето 2021 года, будет проходить в тех же 12 европейских городах, что и планировалось ранее.

Такое решение было принято 17 июня, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как известно, европейское первенство по футболу решили перенести еще 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Сам турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теперь же первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в тех же городах.

Напомним, что Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении доиграть Лигу чемпионов в формате “Финала восьми”.