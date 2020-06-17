Силовики нагрянули с обысками в “Укрзализныцю”: фото и подробности дела

Служба безопасности Украины разоблачила схему по хищению средств в “Укрзализныце”, где организовали закупку некачественных запчастей для нужд структуры более чем 100 миллионов гривен. В 5 региональных подразделениях АО “Укрзализныци” и коммерческих структурах проводятся санкционированные обыски.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 17 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовали представители коммерческих структур при “поддержки” должностных лиц руководящего состава “Укрзализныци”.

В связи с высоким износом подвижного состава и недостатком средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, и была с явными признаками предыдущего использования.

Часть запчастей, по версии следствия, изготовленная в кустарным способом, часть – похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе “Укрзализныци” приводила к системному выходу его из строя, возникновения чрезвычайных происшествий и срывов перевозок. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить некачественной продукции более чем 100 миллионов гривен. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.

Сейчас оперативники ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением СБУ в Сумской области и следователями Нацполиции проводят в 5 регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО “Укрзализныця” и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили командира украинского боевого корабля при попытке передать оборонные сведения спецслужбам РФ.