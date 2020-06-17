Готовятся к войне: появилось видео момента взрыва в КНДР офиса связи с Южной Кореей

Государственные СМИ Корейской народной демократической республики (КНДР) обнародовали кадры, на которых видно разрушение офиса связи с Южной Кореей в приграничном городе Кэсон.

Видео взрыва опубликовано на видеохостинге YouTube.

Ранее власти Пхеньяна заявили, что собираются наказать соседнее государство за пропагандистские листовки, которые южнокорейские активисты пересылают через границу с помощью воздушных шаров.

Еще 9 июня власти КНДР полностью ликвидировали коммуникационную линию с Южной Кореей и заявили о прекращении переговоров.

“Мы решили предпринять ряд ответных действий, чтобы наказать предателей и мразей”, – было сказано в заявлении.

Такие агрессивные заявления и действия КНДР происходят на фоне усиления северокорейского военного присутствие возле границы между двумя странами.

Как ранее сообщал “источник”, Северная Корея начала стягивать войска к границе с Южной Кореей, планируя возобновить военные учения.