У Зеленского рассказали, чего будут добиваться на новой встрече “нормандской четверки”

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, когда может состояться новая встреча “нормандской четверки” и каких итогов ждет от нее Украина.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

“В первую очередь, нам нужно выполнить все то, о чем лидеры договорились в Париже. Считаю, Украина сделала все для того, чтобы – при наличии политической воли другой стороны – это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров Нормандского формата”, – говорит он.

По его словам, судя по опросам и рейтингам, украинцы больше всего хотят мира.

“Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся”, – с уверенностью добавляет Ермак.

В подтверждение своих слов, он говорит и о том, что именно на такой позиции стоит и президент Украины Владимир Зеленский.

“Во-первых, я полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за «Слугу народа» на парламентских выборах. Поэтому, если Нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров Нормандского формата всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик”, – уточняет глава Офиса.

Как сообщал “источник”, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский провел одиннадцатый телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили вопросы Донбасса и немецко-украинские отношения.