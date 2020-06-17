Ремонтные работы проводят в здании поликлиники Меловской ЦРБ. ФОТО

Продолжаются восстановительные работы здания поликлиники КНП «Меловская центральная районная больница».

Об этом сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

Сейчас на объекте осуществляется замена кровли. Следующим этапом будет проведение мероприятий по термомодернизации здания.

Напоминаем, что проект по капитальному ремонту поликлиники внедряется за счет субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.