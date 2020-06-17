Ремонтные работы проводят в здании поликлиники Меловской ЦРБ. ФОТО

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Продолжаются восстановительные работы здания поликлиники КНП «Меловская центральная районная больница». 

Об этом сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

Сейчас на объекте осуществляется замена кровли. Следующим этапом будет проведение мероприятий по термомодернизации здания.

На изображении может находиться: дерево, растение, дом, небо и на улице

На изображении может находиться: небо, дерево, растение, облако и на улице

Напоминаем, что проект по капитальному ремонту поликлиники внедряется за счет субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. 