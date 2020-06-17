Заливает квартиры и подземку: появились новые видео масштабного потопа в Киеве

В среду, 17 июня, в Киеве днем прошла сильная гроза, а водой залило подъезды и подземные переходы.

Видео потопа опубликовали в социальных сетях.

Так, мощный ливень устроил настоящие потопы на улицах города. Вода также просочилась и в подъезды жилых домов, в квартиры.

Залило и пешеходные переходы. Вода туда стекала словно водопад. Такое “природное явление” заметили в подземке на станции метро “Дружбы народов”.

Напомним, в среду, 17 июня, синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий. Также предупреждали о грозах и шквалах.

Как сообщал “источник”, в четверг, 18 июня, в Украине не обойдется без масштабных ливней, которые затронут запад и юг страны, а также Винницкую область.