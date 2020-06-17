До трагедии оставались секунды: удивительное спасение водителя в Харькове попало на видео

В Харькове водителю стало плохо за рулем, однако его смог спасти случайный свидетель происшествия.

Видеозапись инцидента была опубликована на странице Facebook-сообщества “ХС Харьков”.

На кадрах видно, как водитель автомобиля ВАЗ странно маневрирует и не пытается остановиться на красный свет. К машине бросается один из очевидцев, догоняет и останавливает ее.

“Сегодня на Клочковской мужчине за рулем “Жигулей” стало плохо и он потерял сознание прямо во время движения. Водитель ехавшего рядом авто увидел эту ситуацию, вышел из своей машины, догнал “Жигули” и остановил. На место сразу вызвали скорую, с мужчиной все хорошо“, – говорится в подписи под видео.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 16 июня в 08:50 поступил вызов на улицу Клочковскую, 111. Приехавшая бригада выяснила, что у 61-летнего харьковчанина почечные колики. Мужчине оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль на скорости влетел в УАЗ.

Также ранее в Харькове произошло страшное ДТП с погибшими.