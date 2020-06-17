Беременная Джамала показала свой главный летний аксессуар – дизайнерские защитные маски

Главным аксессуаром лета 2020 вынужденно стали защитные маски. Модные бренды решили воспользоваться ситуацией и превратили обычные медицинские повязки для лица в стильные варианты. Такие предпочитает носить и украинская певица Джамала.

На своей странице в Instagram беременная звезда опубликовала серию черно-белых снимков, на которых демонстрирует креативные маски для лица – расшитую цветами и в форме бабочки. Автором первого аксессуара выступила художница по костюмам Леся Патока, а вторая маска – от украинского бренда Nagolovy.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Смотрели фильм Birds Box (Птичий короб)? Там по сюжету человечество погрузилось в хаос, и если ты хочешь остаться в живых – нельзя открывать глаза. Герои в ужасе, завязывают себе глаза, но никто не может понять, что за кара обрушилась на них, за что им это и т.д. К чему я это? Вот и мы сейчас не понимаем – “что это, почему, когда закончится”. И наша главная задача теперь – почти не дышать – носить маску/дышать в ней. Не самое приятное дело”, – написала певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что Джамала находится на последнем месяце беременности. Скоро у нее с Бекиром Сулеймановым появится второй ребенок.