На Прикарпатье трагически погибла известный волонтер

Во вторник, 16 июня, в Ивано-Франковской области трагически погибла волонтер Ирина Шевчишин с позывным “Артистка”, которая три года провела в зоне АТО/ООС.

Об этом написала в Facebook волонтер Евдокия Попович.

Информацию о смерти Ирины Шевчишин подтвердили и другие волонтеры.

Местное издание “Галка” сообщило о том, что во время кошения травы возле дома в городе Надворная, в результате несчастного случая Ирину смертельно поразило током.

Ирина была в зоне АТО во время ожесточенных боев 2014-2016 года. Помогала бойцам 93-й Отдельной механизированной бригады “Холодный Яр” в Песках под Донецком.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве умер известный волонтер Виталий Панич.

Также ранее в Кропивницком произошел несчастный случай, в результате которого погиб известный волонтер Роман Бойко.