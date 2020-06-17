В неподконтрольной Кадиевке масштабный пожар уничтожил 12 хозпостроек

Во временно неподконтрольной Кадиевке (Стаханов) 16 июня загорелись хозяйственные постройки вблизи жилых домов по улице Перекопской.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Прибыв по указанному адресу, пожарные увидели, что пламенем охвачены 12 сараев. Все они находились в комплексе и были объединены одной крышей. Местные жители их использовали для хранения старых вещей.

Помимо этого, существовала угроза взрыва, так как внутри некоторых хозпостроек находились канистры с бензином, а также автомобиль и мотоцикл. Огонь был оперативно отбит от гаражей. Осложняла тушение пожара большая площадь загорания и угроза быстрого распространения пламени на соседние жилые дома.

Пожар был ликвидирован в 14:54. Огнем уничтожены 12 сараев на площади 102 квадратных метра, перекрытие 21 сарая на площади 172 квадратных метра, крыша 21 сарая на площади 288 квадратных метров, повреждено чердачное перекрытие на площади 1 кв. м, покрытие в жилом доме на площади 1 кв. м.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.