Коронавирус в Киеве не стихает: статистика на 17 июня

В Киеве по состоянию на 17 июня выявлено 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки число киевлян, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Двое больных умерли.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации в городе сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По информации мэра Киева, за минувшие сутки в столице заболели 26 женщин и 10 мужчин, а также 7-летняя девочка и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.

Также коронавирус диагностирован у трех медиков.

“В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы“, – сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском – 5 случаев.

“В Киеве 12% от всех больных коронавирусом жителей города – медики. Всего коронавирусной болезнью заболели 582 медики. Почти половина из них уже выздоровели“, – добавил мэр.

Напомним, по данным на среду, 17 июня, в Украине снова зафиксирован всплеск по количеству заболевших коронавирусом – по сравнению с предыдущими сутками зараженных почти на 100 больше.