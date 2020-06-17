В ЛОВГА похвастались первым местом в рейтинге Правительства по выполнению мероприятий в борьбе с эпидемией коронавируса

Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития громад и территорий Анна Коваленко, передает пресс-служба ЛОВГА
Так, по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений Правительства и Премьер-министра составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.
Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений Правительства и выполнения поручений Премьер-министра. В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:
– соблюдение режима въезда-выезда из областей;
– ситуация с обеспечением обсервации;
– ситуация в больницах по выплатам зарплат;
– социальная защита во время карантина.
Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений Премьер-министра:
– соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
– организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
– обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую мог получить область, в общем составляла 35 баллов.
В результате оценки первая пятерка областей имеет следующий вид:
Луганская – 31 балл
Хмельницкая – 27 баллов
Харьковская – 25 баллов
Днепропетровская – 25 баллов
Киевская – 25 баллов
Нижнюю пятерку в свою очередь составили:
Черниговская – 15 баллов
Волынская – 15 баллов
Тернопольская – 15 баллов
Запорожская – 14 баллов
Львовская – 13 баллов
По информации Правительственного портала