В ЛОВГА похвастались первым местом в рейтинге Правительства по выполнению мероприятий в борьбе с эпидемией коронавируса

Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития громад и территорий Анна Коваленко, передает пресс-служба ЛОВГА

Так, по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений Правительства и Премьер-министра составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений Правительства и выполнения поручений Премьер-министра. В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:

– соблюдение режима въезда-выезда из областей;

– ситуация с обеспечением обсервации;

– ситуация в больницах по выплатам зарплат;

– социальная защита во время карантина.

Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений Премьер-министра:

– соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

– организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

– обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую мог получить область, в общем составляла 35 баллов.

В результате оценки первая пятерка областей имеет следующий вид:

Луганская – 31 балл

Хмельницкая – 27 баллов

Харьковская – 25 баллов

Днепропетровская – 25 баллов

Киевская – 25 баллов

Нижнюю пятерку в свою очередь составили:

Черниговская – 15 баллов

Волынская – 15 баллов

Тернопольская – 15 баллов

Запорожская – 14 баллов

Львовская – 13 баллов

По информации Правительственного портала