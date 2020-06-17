Воды для Крыма не будет: Рада провалила голосование за скандальный законопроект

Народные депутаты в среду, 17 июня, провалили голосование за законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации. Следствием принятия данного решения могло стать снятие препятствий для подачи воды в аннексированный Крым.

Об этом стало известно в ходе утреннего заседания парламента 17 июня.

Так, из указанных законопроектов были исключены две компании, которые занимаются поставками воды в Крым, что потенциально могло открыть возможность их возобновления. Законопроект №2831-1 получил 19 голосов, законопроект №2831-2 – 56 голосов. Документы отклонили.

Из текста законопроектив исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинской водой.

Продажа их в частные руки создает риски, что новый владелец возобновит поставки воды на аннексированный Россией полуостров.

Детальнее о том, какой инструментарий применяет Москва, имеют ли российские потуги шансы на успех, а также о том, возможен ли полномасштабный военный конфликт за воду в Крым, рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эксклюзивном интервью “источнику”: Россия не откажется от планов пробить себе коридор в Крым – замглавы МИД.