Принц Чарльз рассказал о последствиях коронавируса, от которых не избавился даже два месяца спустя

24 марта принц Чарльз узнал о заражении COVID-19 и уже через 7 дней сообщил о выздоровлении. Хотя коронавирус протекал у 71-летнего наследника престола в мягкой форме, последствия перенесенной инфекции до сих пор дают о себе знать. Чарльз посетил Королевскую больницу Глостершира и рассказал медицинским работникам, что потерял чувство вкуса и запаха.

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“Принц Чарльз действительно говорил о своем личном опыте, об этом он узнал из первых рук, – сказал изданию Daily Mail сотрудник больницы Джефф Уолл. – Он также говорил о своей потере обоняния и вкуса, и до сих пор это испытывает”.

Потеря вкуса и запаха является ранним признаком COVID-19 и была распространенным симптомом среди пациентов. Исследование, опубликованное в июне в Европейском журнале отоларингологии, показало, что после COVID-19 люди продолжают испытывать проблемы с обонянием и вкусом. Среди 417 обследованных пациентов с легкой и умеренной формой коронавируса 88% жаловались на отсутствие вкуса после исчезновения всех симптомов, а 86% испытывали дисфункцию обоняния.