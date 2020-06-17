Верните Украину: шахтеры на Донбассе пригрозили боевикам “переворотом”, фото

Шахтеры на оккупированной части Донбасса пригрозили боевикам “переворотом”.

Об этом сообщает Telegram-канал “Донбасский кейс”.

“Все больше и больше информации говорит о том, что забастовки на шахтах “Никанор-Новая” и “Комсомольская” – это только начало. Причем кроме чисто экономических требований вскоре вполне могут прозвучать и политические“, – отмечается в сообщении.

Задолженность шахтерам обещали выплатить, но две трети тарифной ставки от ее прежнего размера как были, так и остались, а если сравнивать с временами Украины, то это вообще ничто.

“Вот и начались “бурления” среди шахтеров, а особенно их семей, которое вполне можно назвать “ностальгией” по не таким уж и далеким временам. Основной их смысл руководство “республик” не порадует: при Украине было лучше и не ошиблись ли мы в 2014 году, голосуя за “народные республики”, в которых от этого слова только одно название“, – говорится в сообщении.

Это явление уже становится столь массовым, что начинает напоминать некий флешмоб в социальных сетях.

Такая ситуация сложилась потому, что результате реструктуризации в так называемой “ЛНР” закрываются все неприбыльные шахты (их 23).

Одним из последствий “силового решения” в ходе забастовки в Антраците стали впервые выдвинутые политические требования.

“Так и до всеобщей забастовки или чего серьезней недолго. Тем более, что люди массово научились пользоваться VPN, и посещаемость страниц, которые освещают события на шахте, только увеличилась“, – сообщаетTelegram-канал.

Кроме того, в “ЛНР” появились “народные мстители”, которые обещают вступиться за права шахтеров. Некая сила, называющая себя “Комитет освобождения Донбасса”, написала открытое письмо главе “ЛНР” Пасечнику с требованием решить проблемы горняков, которые продолжают оставаться без средств к существованию и подвергаются незаконным притеснениям.

В письме говорится, что “в случае игнорирования требований горняков, народ Донбасса будет вынужден перейти к решительным действиям”.

Подробнее о протестах шахтеров на оккупированном Донбассе читайте в интервью “источнику” представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского.